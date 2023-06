Dumfries: “Amo l’Inter, non ho motivi per andare via. Ma oggi il calcio è molto dinamico”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Denzel Dumfries, ha così parlato del suo futuro: “Amo l’Inter, ma come ho detto prima, bisogna vedere cosa accadrà, ma sono molto felice di giocare per l’Inter. Oggi però il calcio è molto dinamico: i giocatori vanno e vengono. Io non ho motivi per andare via”.

Foto: Instagram Dumfries