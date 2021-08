Dumfries: “All’Inter sto da dio, mi sto adattando rapidamente. De Vrij mi sta aiutando molto”

Intervistato dal quotidiano olandese NOS, Denzel Dumfries, nuovo esterno dell’Inter, ha parlato del suo ambientamento con i nerazzurri.

Queste le sue parole: “Mi ci vorrà un po’ per abituarmi a tutto, sto imparando a conoscere il gruppo. Sto da Dio, mi sto adattando rapidamente e poco alla volta mi sento sempre più come a casa. De Vrij mi aiuta tanto: fa anche da interprete, e per me è molto positivo che ci sia visto che posso capire meglio cosa chiede il mister. Sono stato accolto molto bene, sono contento di essermi trasferito all’Inter”.

Foto: Sito Inter