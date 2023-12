Duka (pres. Federcalcio Albania): “Per noi è un onore sfidare Nazionali così blasonate, ma ce la giocheremo”

Il presidente della Federcalcio dell’Albania, Armand Duka, ha parlato dei prossimi Europei, soffermandosi sul girone di qualificazione con Italia. Croazia e Spagna.

Queste le sue parole: “Per noi è un successo essere a EURO 2024. Abbiamo fatto benissimo nelle qualificazioni, adesso il sorteggio ci mette di fronte Spagna, Croazia e Italia. Non avremmo voluto giocare contro l’Italia; abbiamo buoni rapporti ma saremo avversari, seppur solo per 90 minuti. Cercheremo di fare il meglio possibile contro i campioni d’Europa. Sappiamo della forza dell’Italia e faremo il massimo. Per noi è un onore sfidare Nazionali così blasonate, ma ce la giocheremo”.

Sulla prospettiva: “Battere l’Italia sarà molto difficile, ma ci proveremo. È un girone con tre grandi squadre, fortissime. Noi siamo quelli leggermente più deboli ma nessuno ci ha regalato niente, siamo arrivati qui con i risultati e dobbiamo affrontare gli avversari cercando di fare il meglio possibile. Se facciamo bene possiamo andare avanti, giocare contro i campioni d’Europa è bellissimo. Il presidente Rama ci sarà sicuro per la partita d’esordio, è un grandissimo tifoso di calcio“.

Su Mourinho ha poi parlato così: “Gli arbitri fanno il loro lavoro, sono convinto abbiano un buon livello anche in Italia. Lui è il più grande allenatore del mondo, ha vinto tanti titoli e fa di tutto per arrivare al risultato“.

Foto: twitter Albania