Dugarry duro su Kolo Muani: “Ha dei barattoli al posto delle scarpe”

La sconfitta del Paris Saint-Germain subìto a San Siro per mano del Milan ha destato scalpore in Francia, facendo piovere una valanga di critiche nei confronti della squadra di Luis Enrique. Nell’occhio del ciclone, in particolare, è finito Randal Kolo Muani, aspramente criticato dall’ex attaccante transalpino Christophe Dugarry, ai microfoni di RMC Sport: “Ho la sensazione di aver sbagliato e di essere stato ingannato sulla qualità tecnica di alcuni giocatori. Non pensavo che Kolo Muani avesse dei barattoli al posto delle scarpe. È una grande sorpresa. E non pensavo che Dembélé potesse sprecare così tanto nel suo gioco. È andato meglio nel primo tempo, poi nella ripresa è completamente sparito. Anche Mbappé non sorprende più nessuno”.

Foto: Instagram Francia