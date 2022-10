Nuovo talentino in casa PSG. Ufficiale, infatti, il primo contratto da professionista per Noha Lemina, fratello minore di Mario, ex centrocampista della Juventus oggi al Nizza. L’attaccante 17enne, che ha collezionato cinque presenze con la nazionale francese Under-17, si è legato al club parigino fino al 2025. In questa stagione ha segnato tre gol in quattro partite di Youth League.

Foto: sito PSG