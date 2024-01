Due volte Theo per Jovic, Milan avanti 2-0 sul Cagliari all’intervallo

Il Milan conduce per 2-0 sul Cagliari al termine dei primi quarantacinque minuti a San Siro. La prima occasione della gara, però, è per gli uomini di Ranieri che sfiorano il vantaggio con Petagna su calcio d’angolo, ma Mirante è attento e devia il pallone sopra la traversa. Cresce il Milan con il passare dei minuti e al 28′ sblocca la gara: assist di Theo, grande stop di destro e tiro di sinistro per Jovic. Al 42′ arriva anche il raddoppio rossonero, ancora firmato Jovic, ancora su azione partita da Théo Hernandez. Incredibile giocata del francese che ruba palla nella sua area e si rende protagonista di un incredibile coast to coast che termina con l’assist per il centravanti serbo, la cui conclusione finisce in rete anche per la maldestra deviazione di Radunovic. Termina così la prima frazione di gioco a San Siro.

