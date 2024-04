Due rigori di Gaetano e Mina, 2-0 Cagliari all’intervallo. Juve non pervenuta

Il Cagliari conduce 2-0 a fine primo tempo contro la Juventus. Decide un doppio calcio di rigore di Gaetano e Mina, che per ora stanno stendendo una Juve pessima.

Dopo due minuti subito pericoloso il Cagliari, con un sinitro di Luvumbo alto di poco. Al 9′ ancora pericoloso il Cagliari. è Shomurodov di sinistro, ancora alto. Al quarto d’ora, ancora Shomurodov di testa, para Szczesny. Dopo un grande inizio del Cagliari, la Juve ci prova e protesta per una gomitata ad Alcaraz, che perde anche sangue, in area cagliaritana. Tutto ok per l’arbitro. Al 20′, Weah calcia centrale, para Scuffet. Al 28′, clamorosa occasione per il Cagliari. Luvumbo si ritrova una palla in area, ma la liscia clamorosamente. Ma interviene il VAR. Sul colpo di testa di Dossena, che cerca Luvumbo, c’è un tocco di mano di Bremer. Calcio di rigore per il Cagliari che Gaetano non sbaglia.

Meritato vantaggio per i sardi. Che insistono e in contropiede fanno malissimo. Al 35′, Luvumbo salta Szczesny che lo stende. Rigore per i sardi e giallo per il portiere polacco. Dagli 11 metri stavolta va Mina che trova anche lui il golche lancia il Cagliari sul 2-o. Prova a reagire la Juventus, che al 44′ troverebbe il gol del 2-1, grande palla di Chiesa per Vlahovic, che spinge in porta il gol del 2-1, ma Chiesa era fuorigioco millimetrico.

Finisce 2-0 per il Cagliari il primo tempo, ottimi 45 minuti per gli uomini di Ranieri, Juve non pervenuta.

Foto: twitter Cagliari