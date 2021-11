Due rigori di Bonucci: la Juve stende la Lazio e la aggancia in classifica

All’Olimpico è andato in scena il big match tra Lazio e Juventus. I bianconeri conquistano una vittoria fondamentale per l’umore e la classifica. Grazie al successo, la squadra di Max Allegri aggancia i biancocelesti al quinto posto. Decide la partita una doppietta di Bonucci su rigore.

Al 15′ Allegri deve fare il primo cambio per l’infortunio di Danilo dopo un contrasto con Hysaj, dentro Kulusevski. Al 22′ episodio chiave della partita: Cataldi stende Morata in area di rigore, ma per il direttore di gara Di Bello non c’è l’infrazione del centrocampista biancoceleste. Pochi secondi dopo l’arbitro viene richiamato al VAR: il contatto c’è, calcio di rigore per i bianconeri. Dal dischetto si presenta Leonardo Bonucci che non sbaglia e porta in vantaggio la Juventus al 23′. Al 41′ occasione per il raddoppio bianconero: cross in area di Cuadrado e Morata in mezza rovesciata spedisce la palla alta di poco alta sopra la traversa.

Al rientro dall’intervallo parte subito forte la Juve con una doppia occasione: Kulusevski si fa parare una conclusione da Reina e sugli sviluppi del calcio d’angolo Bonucci non riesce a deviare la palla in porta dentro l’area piccola. All’80’ arriva il secondo calcio di rigore per la Juventus: Reina esce male su una palla lunga e successivamente stende Chiesa in area di rigore. Dal dischetto si presenta di nuovo Bonucci che spiazza il portiere biancoceleste e porta la Juventus sul 2-0. All’88 occasione per Kean involato verso la porta della Lazio, para Reina.

Foto: Twitter Juventus