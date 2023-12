Due palle-gol per Bove, ma tra Napoli e Roma è 0-0 all’intervallo

Si sono conclusi i primi 45 minuti di Roma-Napoli, posticipo della 17a giornata di Serie A. Buona Roma nei primi 45 minuti, che concede zero tiri in porta al Napoli, un tiro totale. Roma che invece ha avuto diverse chance per sbloccare la gara. In particolare con Bove, grande protagonista, prima con una traversa con un tiro da fuori, poi con un tocco ravvicinato, dopo una grande azione di Belotti, che serve il mediano, ma trova un grande Meret.

Gara molto nervosa, tanti cartellini volati, proteste e falli. Sono ben 5 gli ammoniti in campo, oltre i due allenatori, Mazzarri e Mourinho. E’ 0-0 all’intervallo all’Olimpico.

Foto: Instagram Roma