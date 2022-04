Due gol subiti in venticinque minuti per il Real Madrid: l’ultima volta c’era proprio Lopetegui

Primo tempo a tratti nefasto per il Real Madrid, completamente in balia del Siviglia nella splendida cornice del Ramón Sánchez-Pizjúan: i Blancos hanno subito due gol nei primi venticinque minuti e, come apprendiamo da Opta, non accadeva dal settembre 2018. Contro chi? Ancora una volta il Siviglia. Dove? Proprio nel Ramón Sánchez-Pizjúan. L’allenatore dei Galacticos? Julen Lopetegui, questa sera alla guida degli andalusi. Storia che si ripete, ma al contempo si ribalta.

Foto: Instagram Siviglia