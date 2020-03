Due anni senza Davide Astori: la Fiorentina ricorda il “Capitano in eterno”

Son già passati due anni da quel maledetto 4 marzo. Una notizia sconcertante, che fermò tutto il mondo del calcio e non solo. A soli 31 anni Davide Astori ci lasciava, nel sonno, in quell’albergo di Udine dove la sua Fiorentina stava alloggiando in vista della gara. “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre”, il post della compagna, Francesca Fioretti, che ricorda con uno scatto che la ritrae con la figlia Vittoria a scrutare l’orizzonte. Lo ricordano i tifosi della Fiorentina, come quelli della Fiesole che in nottata hanno posto uni striscione al Franchi: “”04/03/18 – 04/03/20. Capitano in eterno”. Lo ricorderà la squadra con dirigenti e staff che parteciperanno al Centro Sportivo ad un’intima cerimonia che sarà celebrata da Don Massimiliano Gabbricci, cappellano del club. Anche il canale ufficiale del club, Viola Channel, dedica per l’intera giornata il ricordo a Davide Astori.