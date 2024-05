Duda: “Tutto è nelle nostre mani”

Il centrocampista di Baroni, Ondrej Duda, ha parlato così al Corriere di Verona riguardo la salvezza del suo club: “Adesso arriva il momento più importante della stagione. Queste ultime partite sono decisive per la nostra salvezza. Siamo in una buona situazione, ma la classifica è pericolosa. Bisogna continuare a fare attenzione alle altre squadre. È importante avere tutto nelle nostre mani. Dobbiamo farcela. Con il Torino non possiamo perdere, la cosa migliore sarebbe vincere, affrontiamo la partita per riuscirci e poi vedremo. Serve metterci lo stesso sforzo e impegno che ci sono stati contro la Fiorentina, non possiamo sapere prima quale sarà il risultato ma spero che sarà positivo per noi. Tutti guardano la classifica, le partite delle altre squadre, è normale, non possiamo nasconderla. Cerchiamo di non guardarci comunque troppo ma di restare concentrati su noi stessi. Come dicevo, tutto è nelle nostre mani non dipendiamo dalle altre squadre”

Foto: Instagram Hellas Verona