Duda: “Stiamo giocando bene, ma è solo l’inizio. Continueremo così”

Intervistato ai microfoni de L’Arena, il centrocampista dell’Hellas Verona Ondrej Duda si è espresso così sull’avvio stagionale del club scaligero: “Quando in inverno mi trovavo in una situazione difficile a Colonia e c’era la possibilità di andare a Verona, non ho nemmeno guardato che tipo di squadra fosse l’Hellas e come funzionasse a Verona. Ero felice di poter andare a giocare da qualche parte. Volevo iniziare nella massima serie. Il club aveva un’opzione nel contratto per il mio trasferimento in caso di salvezza. Ora lo vedo diversamente. Mi interessa come ‘appare’ la squadra e come vogliamo presentarci. Stiamo giocando bene finora, ma è solo l’inizio. Credo che la situazione non cambierà e che continueremo così”.

Foto: Instagram Hellas Verona