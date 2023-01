Duda al Verona: confermate le indiscrezioni del pomeriggio

L’Hellas Verona è sempre più vicino a Ondrej Duda. Una notizia arrivata questo pomeriggio dalla Germania, quando il Kölner Express ha dato il club scaligero in pressing sul centrocampista slovacco in forza al Colonia. Nell’ultima partita di Bundesliga il giocatore non è stato convocato, col tecnico Steffen Baumgart che ha definito il suo atteggiamento in allenamento non meritevole di una chiamata. Per la stampa tedesca il giocatore, che in questa stagione ha raccolto 18 presenze segnando 2 reti, è pronto a lasciare la Bundesliga.

Foto: Instagram Duda