Dubai, inaugurato il Real Madrid World: è il primo parco a tema di una squadra di calcio

Il Real Madrid è da sempre una società innovatrice, in grado di segnare la strada e le tendenze del mondo del calcio. In associazione con Dubai Parks and Resorts, il club di Florentino Perez ha inaugurato, proprio a Dubai, il Real Madrid World. Il parco a tema, copre una superficie di sei ettari (l’equivalente di sei campi da calcio come il Santiago Bernabéu) e offre oltre 40 attrazioni, tra cui la famosa Stars Flyer, con un’altezza di 140 metri, e la Hala Madrid Coaster, la prima e unica montagna russa in legno del Medio Oriente. All’evento di presentazione erano presenti le ex leggende Blancos Emilio Butragueño, direttore delle Relazioni Istituzionali del Real Madrid, e Roberto Carlos, ambasciatore del club. Le due figure istituzionali, hanno visitato le strutture e partecipato a un evento con più di 100 bambini della Fondazione Real Madrid, nel campo da calcio costruito all’interno del parco.

Foto: Sito Real