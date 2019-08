Duarte: “Mi dovrò adattare al campionato italiano. Quando mi ha chiamato Maldini…”

Giorno di presentazioni in casa Milan. A Milanello, Rafael Leao, Léo Duarte e Ismaël Bennacer si presentano alla stampa e ai tifosi rossoneri in conferenza stampa. Queste le parole di Duarte: “Sono qui e sono molto felice. Mio padre me ne ha sempre parlato e ora è bello essere qui. Un orgoglio essere qui. Stavo facendo shopping con mia moglie quando ho ricevuto la chiamata di Maldini, mio padre è fan di Paolo e siamo orgogliosi di questo. Voglio fare la storia qui in questo club. Sono uscito dal calcio brasiliano ed è sicuramente diverso, soprattutto a livello tattico. Ho bisogno ancora qualche giorni per adattarmi al club e alle idee dell’allenatore. Voglio imparare la lingua e conoscere meglio il gioco di Giampaolo. Il Milan ha difensori di qualità, se devo mangiare erba qui per conquistare un posto lo farò. Sarà una lotta sana e chi starà meglio lo farà. Non ho ancora giocato contro gli attaccanti italiani, ma spero di aiutare il club annullando questi attaccanti in Italia”.

Foto: Twitter Milan