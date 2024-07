Dt Atlanta: “Siamo onorati di aver ingaggiato Miranchuk, non vediamo l’ora di accoglierlo”

Aleksey Miranhuk è un nuovo giocatore dell’Atlanta United, club di MLS. Il russo lascia così l’Atalanta a titolo definitivo, col club bergamasco che ha comunicato proprio in questi minuti la sua cessione. Allo stesso tempo anche l’Atlanta United ha annunciato il suo arrivo, col direttore tecnico Carlos Bocanegra che ha così commentato il suo acquisto: “Siamo entusiasti di aver ingaggiato un giocatore delle qualità di Aleksey, a questo punto della sua carriera, da un campionato top europeo. E’ un calciatore offensivo, capace di creare eccellenti occasioni da gol e di segnare. Negli ultimi 4 anni è stato un giocatore importante in Serie A e ha messo insieme più di 40 presenze fra Champions ed Europa League, aiutando l’Atalanta a vincere il trofeo nella scorsa stagione. Siamo onorati di aggiungere un giocatore con la sua esperienza e la sua mentalità vincente al gruppo e non vediamo l’ora di accoglierlo ad Atlanta”.

Foto: Instagram Atlanta