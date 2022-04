DT Ajax: “Ten Hag? Stiamo facendo tutto il possibile per trattenerlo”

Il direttore tecnico dell’Ajax, Gerry Hamstraha ha dichiarato a ESPN le intenzioni del club olandese sul tecnico, Erik Ten Hag, promesso sposo del Manchester United.

Queste le sue parole: “Ten Hag? Abbiamo fatto e stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità per trattenerlo. Gli abbiamo offerto un rinnovo di contratto e un aumento d’ingaggio, senza entrare nei dettagli. Erik può scegliere il proprio futuro, è grande abbastanza per farlo. Ci sono due scenari: speriamo davvero che resti. Se non resta dobbiamo prepararci per il secondo scenario. Se stiamo contattando un eventuale sostituto? Non ancora, ma ci stiamo guardando intorno, quello sì”.

Foto: Twitter Ajax