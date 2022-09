Spalletti in vista del Torino: “Giocheranno sia Raspadori che Simeone. Scudetto? Tutte le squadre in corsa”

La capolista Napoli si appresta a ricevere il Torino in una sfida che si preannuncia sicuramente affascinante. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti presenta la gara nella consueta conferenza stampa, portando anche delle rose in memoria delle donne morte in Iran (Mahsa Amini e Hadith Najafi). Idee chiare innanzitutto per quel che riguarda il reparto offensivo: “Giocheranno sia Raspadori che Simeone“. Sulle candidate per la vetta della classifica lo stesso Spalletti non esclude nessuno: “Sono tutte squadre attrezzate. C’è qualcuna più dietro, ma le squadre che hanno qualche punto in meno erano date favorite da tutti e si riprenderanno, sono quelle 7 squadre che abbiamo più volte citato. Possono tutte fare un campionato d’alta classifica e c’è sempre qualcuna che poi si inserisce e disturba gli equilibri, come la Fiorentina l’anno scorso. E’ troppo presto per fare valutazioni”.

Foto: twitter Napoli