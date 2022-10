Schmidt: “Abbiamo studiato le gare contro la Juventus e il Maccabi Haifa, dove il Psg ha vinto senza problemi”

Dopo le vittorie contro il Maccabi Haifa e la Juventus, per il Benfica si sono aperti nuovi orizzonti per quel che riguarda il girone di Champions, dal momento che i portoghesi adesso sono artefici del proprio destino. Domani (ore 21:00) verrà infatti a fare visita il Psg delle stelle ma il tecnico dei lusitani Roger Schmidt, in conferenza stampa, si presenta con le idee chiare: “Quella di domani sarà una partita molto interessante e con grande intensità. Sarà una gara a tutto campo, con fase diversi e ritmi diversi. Penso che chi riuscirà a segnare per primo possa indirizzare poi l’esito del match. Sarà uno snodo decisivo per capire come potrà andare a finire. Del Psg abbiamo analizzato ogni gara giocata finora, in Ligue 1 e non solo. Abbiamo studiato anche quelle contro la Juventus e il Maccabi Haifa. Hanno giocato bene e hanno vinto senza grossi problemi”.

