Prodezza di Mazzocchi, 1-0 Salernitana sullo Spezia dopo 10’ di recupero

Nella gara di addio al calcio di Frank Ribery, ovvero quella tra Salernitana e Spezia, i padroni di casa non sfigurano all’evento e battono lo Spezia con il punteggio di 1-0, rialzandosi così dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter. E adesso la classifica inizia anche a sorridere. Il gol vittoria è firmato da Pasquale Mazzocchi che, al 48′, irrompe nella difesa avversaria e timbra uno splendido gol da fuori area, con una conclusione ben angolata sulla destra che non concede scampo al portiere bianconero Dragowski. Emozionante il giro di campo di Frank Ribery che, in lacrime, ha salutato i suoi tifosi, concludendo con l’abbraccio a mister Nicola. Per gli ospiti, invece, continua il momento complicato con tre sconfitte nelle ultime quattro gare, dove ha racimolato solamente un punto contro la Cremonese.

Foto: instagram Mazzocchi