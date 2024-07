Ds Siviglia: “Non è arrivata nessuna offerta convincente per En-Nesyri”

Intervenuto in conferenza stampa, Victor Orta, direttore sportivo del Siviglia, ha così parlato di Youssef En-Nesyri, attaccante degli andalusi che piace alla Roma e non solo visto che sulle sue tracce c’è anche il Fenerbahce di Mourinho: “C’è stato molto interesse da parte delle squadre in Europa, ma non è arrivata alcuna offerta convincente. Sappiamo che valore rappresenta per la società, conosciamo il giocatore e i numeri che ha e non abbiamo nessuna offerta che ci piaccia. Dobbiamo prendere una decisione a riguardo”.

Foto: Instagram en-nesyri