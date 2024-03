Ds Milan: Ibrahimovic pensa a Kirovski

Probabili cambiamenti societari in casa Milan in vista dell’estate. Il club rossonero avrebbe messo nel mirino per il ruolo di nuovo direttore sportivo Jovan Kirovski, ex manager dei Los Angeles Galaxy dal 2013 a gennaio 2024. A riportare la notizia è stata ieri notte La Gazzetta dello Sport, che ha evidenziato come per questa trattativa possa alla fine risultare decisiva la figura di Zlatan Ibrahimovic, dirigente nonché consigliere dell’attuale proprietà milanista. I due infatti si conoscono da tempo e precisamente dal 2018 quando Ibra volò negli Stati Uniti per vestire la maglia Galaxy. Nel caso in cui a Kirovski fosse assegnato un ruolo di vertice, ovviamente tutta l’area sportiva rossonera subirebbe un profondo mutamento visto l’attuale ds D’Ottavio e il dt Moncada.

Foto: sito L.A. Galaxy