Ds Marsiglia: “Non so dire se Sanchez resterà o meno. Ha tante offerte importanti”

Il futuro di Alexis Sanchez potrebbe essere lontano dal Marsiglia. Il direttore sportivo del club francese Javier Ribalta ha così parlato nel corso della trasmissione YouTube “Les Réservistes”: “Stiamo aspettando una decisione con il nuovo allenatore. Per lui è importante anche sapere chi arriverà sul mercato. Vedremo nei prossimi giorni. È vero che ha offerte importanti. Oggi non posso dire se resterà o no, è la verità”.

Foto: Instagram personale