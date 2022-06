Ds Maiorca: “Vogliamo tenere Muriqi, ma bisogna trattare. 10 milioni sono troppi”

Il direttore sportivo del Maiorca Pablo Ortells ha confermato la volontà di trattenere Muriqi, attaccante di proprietà della Lazio, ma ha spiegato quali sono i problemi.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di OKBALEARES: “Il mercato di gennaio è molto complicato e pensavamo che Muriqi fosse un profilo diverso da quello che avevamo. La verità è che alla fine siamo rimasti deliziati da lui. Se resterà qui? Come ho detto prima siamo molto soddisfatti della sua prestazione e del suo coinvolgimento e vedremo se riusciremo a convincerlo a restare. Questo è il nostro obiettivo anche se è molto difficile per il Maiorca pagare 10 milioni di euro per un giocatore”.

Foto: Instagram personale