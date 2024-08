Ds Lione: “Cherki andrà via, stiamo cercando di trovare una soluzione”

Il futuro di Rayan Cherki sarà lontano dal Lione. Infatti, stando alle rivelazioni di FootMercato, il trequartista classe 2003 sarebbe stato attenzionato anche dal Lipsia, fresco della battaglia vinta per riottenere Xavi Simons in prestito. Durante l’intervista concessa a Le Proges, il direttore sportivo David Friio ne ha così parlato: “Abbiamo parlato con lui all’inizio dell’estate e stiamo cercando di trovare una soluzione. Sicuramente andrà via. Non so cosa sia meglio. All’estero o al PSG? Penso che debba essere una situazione vantaggiosa per tutti. È un figlio del club, ha dato molto da quando si è formato qui, ma ci sono momenti della carriera in cui bisogna guardare altrove. Il club che lo prenderà ne trarrà tutti i benefici”.

Foto: OL Twitter