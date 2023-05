Ds Herta Berlino: “Boateng deve decidere cosa fare. Se smetterà di giocare, gli abbiamo offerto di lavorare qui”

Dopo la retrocessione con la maglia dell’Herta Berlino, Kevin-Prince Boateng riflette sul futuro. L’ex giocatore del Milan sembrava aver deciso di ritirarsi al termine della stagione, ma questa delusione potrebbe fargli cambiare idea. Quel che è certo è che non resterà a Berlino da calciatore, come ha ammesso il direttore sportivo Benjamin Weber: “Deve decidere e darsi una risposta da solo. Gli abbiamo offerto l’opportunità di lavorare qui al termine della sua carriera. La domanda chiave è se vuole ancora continuare a giocare da qualche parte. In caso contrario, ci sarà sicuramente un posto per lui all’Hertha”.

Foto: Instagram Boateng