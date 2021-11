Ds Gladbach su Zakaria e Ginter: “Non escludo possano andare via già a gennaio”

Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach, ha parlato ai microfoni di GladbachLive aggiornando sulla situazione relativa a Zakaria e Ginter, i due pezzi pregiati del club in scadenza a giugno: “Oggi i club non hanno più tutte queste risorse. Al momento sono con noi e stanno facendo molto bene. Ora devono decidere: gioco a poker e parto a parametro zero e vedo cosa succede? Con i pericoli che poi si devono sopportare tra infortuni, fluttuazioni nelle prestazioni o calo di interesse. È chiaro che avranno sempre un contratto da qualche parte, ma loro non vogliono accontentarsi, vogliono contratti ambiziosi. Non solo in termini economici, ma anche in termini sportivi. Via già a gennaio? Non posso escludere nulla in tempi di Covid. La nostra intenzione, il nostro messaggio chiaro, è che vorremmo rinnovare il contratto di questi due giocatori”.

FOTO: Twitter Borussia