Ds Genoa conferma: “Dragusin ci interessa, non è un segreto. Verrà annunciato al momento giusto”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore generale del Genoa, Johannes Spors, ha parlato degli obiettivi del Grifone e di alcune trattative di mercato: “In questo momento siamo molto attivi sul mercato. Stiamo valutando altre opzioni per rafforzare il Genoa che dovrà affrontare la Serie B. Dragusin? Non è più un segreto che ne siamo interessati: la trattativa è in corso, lo annunceremo al momento giusto. Su Ostigard, a gennaio non c’è stata la possibilità di inserire una clausola per il riscatto, così lo abbiamo preso in prestito. Per ora non tornerà da noi, vedremo in un futuro”.

Foto: Twitter Salernitana