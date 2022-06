Ds Feyenoord: “Se Malacia accetterà, sarà un giocatore dello United”

Dall’Inghilterra era arrivata la notizia del sorpasso del Manchester United sul Lione per Tyrell Malacia. Ora, c’è anche la conferma del direttore sportivo del Feyenoord, Frank Arnesen, sull’accordo tra il club olandese e i Red Evils per il terzino olandese: “Abbiamo trovato l’accordo, ora aspettiamo la risposta di Tyrell. Se accetterà il trasferimento al Manchester United sarà imminente”. Adesso non rimane altro che aspettare la risposta di Malacia, se accetterà il suo futuro si tingerà di rosso ed approderà alla corte di Ten Hag.

Foto: Malacia Instagram