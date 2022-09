Ds Empoli: “Mercato impegnativo, siamo soddisfatti. Zurkowski? Volevamo proseguire insieme, ma…”

Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa, facendo un punto della situazione sul calciomercato appena concluso: “È stato difficile e impegnativo, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato insieme a me. Siamo soddisfatti della squadra che abbiamo costruito, riteniamo di avere una squadra completa in tutti i reparti. L’abbiamo costruita anche secondo le indicazioni del nostro allenatore, sarà poi il campo a dire se abbiamo fatto bene”.

Il dirigente ha parlato anche di Zurkowski e del mancato proseguimento della sua esperienza all’Empoli: “Non ci siamo mai nascosti né noi né il ragazzo. Volevamo proseguire l’avventura insieme. Parto dall’inizio: noi avevamo un diritto di riscatto che non abbiamo esercitato per mancanza di disponibilità economica. Avevamo già speso per Vicario e Luperto. Inizialmente non sembrava difficile, i rapporti sono sempre stati ottimi. Dopo il ritiro loro pensavano di tenerlo, così noi ci siamo mossi per avere altre soluzioni. Da ultimo avevamo trovato l’accordo definitivo che noi volevamo formalizzare. La Fiorentina ha fatto una richiesta su un giocatore per noi incedibile. Il sostituto di Zurkowski non è tale perché Akpa Akpro è un giocatore di tutto rispetto, perché cercavamo una mezzala con quelle caratteristiche”.

Foto: Twitter Empoli