DS Empoli: “Contenti del mercato. I complimenti? Fanno piacere ma conteranno a salvezza ottenuta”

Conferenza stampa per il ds dell’Empoli, Pietro Accardi, che ha ha fatto un resoconto su come è andato il calciomercato del club toscano: “Siamo soddisfatti del mercato, volevamo giocatori motivati e quindi sui vari ritorni abbiamo intravisto le qualità. L’Empoli è andata alla ricerca di un progetto, e il progetto parte dal manico che è Andreazzoli. Siamo andati a ricercare quei giocatori con quelle caratteristiche che piacciono al mister, adatti al suo tipo di calcio. Questo è un ambiente che sa sostenere e proteggere i giocatori, anche quando sbagliano”

Sui complimenti: “Certo fanno piacere, ma il nostro obiettivo è salvarci. Abbiamo ricevuto tanti complimenti da dopo la Juve e sul mercato, ma contano poco. Dobbiamo solo centrare la salvezza”.

Su Pinamonti: “Di Pinamonti se ne sono dette tante, in realtà ha dato subito l’ok per venire. Poi in quel momento l’Inter aveva delle esigenze e ce lo ha dato dopo”.

Sul mercato in generale: “Per tutti è stato un mercato difficile, abbiamo dovuto attingere ad altre risorse perché il Covid ha portato meno ricavi. Per me, devo essere sincero, è stato molto stimolante”.

Foto: Twitter Empoli