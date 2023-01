Ds Eintracht blinda Borre: “Non voglio darlo via. È un giocatore importante per noi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, Markus Krosche, ha così blindato Rafael Borre, dopo le voci di un forte interesse da parte del River Plate: “Non riesco a capire bene quello che è stato detto. Penso che si senta a suo agio con noi. È un giocatore molto importante per noi che avrà il suo tempo per giocare. Non voglio darlo via!”.

Foto: Twitter Borre