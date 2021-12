Ds Dortmund su Haaland: “Presto parleremo del suo futuro. A determinate condizioni esiste la possibilità di una cessione”

Il ds del Dortmund, Michael Zorc, ha parlato ai microfoni di Sky Sports del futuro di Haaland: “Nelle prossime settimane parleremo sicuramente con lui per avere anche più certezza di pianificazione. Vorremmo che restasse a Dortmund oltre l’estate. Non dobbiamo darlo via, nemmeno per motivi economici, ma a determinate condizioni esiste la possibilità”.

FOTO: Twitter Borussia