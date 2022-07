DS Dortmund: “Stiamo lavorando per il sostituto di Haller. Non è facile, faremo qualcosa se avrà un senso”

Il ds del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, ha parlato ai canali ufficiali del club spiegando come la dirigenza sia al lavoro per un sostituto di Haller, ma che non sarà facile per il club dopo l’enorme investimento per l’attaccante ivoriano. Queste le sue parole: “Ci stiamo preparando a diversi scenari, lo stiamo facendo da qualche giorno. Stiamo lavorando su diverse opzioni. Al momento non c’è niente di concreto. Il profilo di Haller potrebbe mancare ma faremo qualcosa solo se alla fine avrà un senso”.

Foto: twitter Dortmund