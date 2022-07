Ds Borussia Dortmund: “Haller ha esperienza internazionale e grande qualità. Farà molto bene”

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, ha parlato sul sito ufficiale del Borussia Dortmund del neo acquisto, Sebastien Haller, chiamato per sostituire Haaland.

Queste le sue parole: “Siamo molto contenti di essere riusciti a ingaggiare Sébastien Haller, un centravanti esperto che ha recentemente fatto scalpore in Champions League, ma che conosce anche la Bundesliga in particolare e ha già dimostrato la sua classe e l’alta qualità nel segnare e avere esperienza internazionale. Il pacchetto complessivo è molto promettente. Sébastien ha una grande presenza fisica ed è anche molto resistente. Con la sua esperienza, potrà dare supporto e stabilità ai nostri giovani in attacco. Nei nostri colloqui ha chiarito che vorrebbe vincere qualcosa con il Borussia”.

Foto: twitter Dortmund