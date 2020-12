Ds Bodo/Glimt: “Hauge era stato notato molto tempo fa dal Milan, è un fenomeno. Se gioca possono vincere lo scudetto”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Aasmund Bjørkan, ds del Bodø/Glimt ed ex tecnico del club norvegese, per parlare di Hauge e del suo passaggio al Milan:

“L’avevano notato molto tempo prima, la gara di Europa League fu solo la scintilla. Lo volevano in Premier, Bundesliga e Serie A, ma eravamo in parola con Maldini. Il Milan può vincere lo scudetto, basta far giocare Hauge… È un fenomeno, ci pensa lui”.

Foto: Hauge Instagram personale