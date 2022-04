Ds Besiktas: “Non riscatteremo Pjanic dal Barcellona a fine stagione”

Miralem Pjanic non giocherà nel Besiktas la prossima stagione. Il centrocampista bosniaco, arrivato in Turchia in prestito dal Barcellona, infatti non verrà riscattato.

A confermarlo il direttore sportivo del club turco, Ceyhun Kazanci che ha così parlato ad AS.

Queste le sue parole: “Pjanic? Non giocherà con noi il prossimo anno. Inizieremo la stagione solo con giocatori adatti al sistema di gioco del nostro tecnico, quindi Miralem non verrà riscattato dal Barcellona”.