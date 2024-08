Ds Bayer Leverkusen: “Tah? Sono certo che resterà con noi”

Il futuro di Jonathan Tah potrebbe essere lontano dal Bayer Leverkusen, con il Bayern Monaco che è pronto a chiudere l’operazione entro fine mercato.

Ma il ds del Bayer, Simon Rolfes, ha chiarito il futuro del centrale tedesco classe ’96 a Sky Sports .de: “Jona è qui ed è molto concentrato. È una parte importante della squadra e ovviamente è emotivamente legato a ogni singolo giocatore, all’allenatore e ai tifosi. Non c’è nulla che mi faccia dubitare che Jona rimarrà con noi. Ci sono molte speculazioni, molti giocatori se ne erano già andati ad aprile o marzo e sono ancora con noi. Nella vita si può escludere poco, ma non c’è nulla che mi impedisca di credere che non sarà un giocatore del Bayer 04 anche in questa stagione”.

Foto: Instagram Tah