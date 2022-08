In un’intervista al Kölner Stadt-Anzeiger, Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen chiude le porte al laterale nerazzurro: “Non ci sono offerte da parte del Bayer e non c’è intenzione di comprarlo”, queste le sue parole. La trattativa con l’Inter delle ultime ore è in stallo: il club milanese avrebbe chiesto l’obbligo di riscatto, formula che non convince però i tedeschi.

Foto: Twitter Inter