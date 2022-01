DS Barcellona: “Dembelé è fuori dal progetto. E’ sul mercato e andrà via”

Il ds del Barcellona, Mateu Alemany, ha parlato sui canali ufficiali del club catalano, analizzando la situazione del caso Dembelé, ammettendo come ormai il francese sia fuori dal progetto catalano.

Queste le sue parole: “Con Ousmane e i suoi agenti abbiamo iniziato le conversazioni a luglio. In questi 6-7 mesi abbiamo fatto diverse offerte, cercando di trovare un modo per andare avanti insieme. Tutte le offerte sono state sistematicamente rifiutate dagli agenti. Comunico che oggi 20 gennaio, a 11 giorni dalla chiusura della finestra di mercato, è evidente che il giocatore non voglia continuare al Barcellona. A seguito di questo scenario è stato comunicato a lui e ai suoi agenti che deve partire subito, perché vogliamo giocatori che sposino la nostra causa e speriamo che il trasferimento avvenga entro il 31 gennaio”.

Infine conclude: “Non vogliamo avere con noi giocatori che non vogliono essere del Barça e la conseguenza è che non ne faranno più parte”.

Foto: Twitter Barcellona