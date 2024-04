Ds Austria: “Rangnick al Bayern? Ha un contratto con noi, non abbiamo ricevuto nessuna richiesta”

Dopo il rinnovo di Nagelsmann con la Nazionale tedesca, il nome di Ralf Rangnick è finito in orbita Bayern Monaco. E il direttore sportivo della Nazionale austriaca, Peter Schöttel, ne ha così parlato: “Ralf Rangnick ha un rapporto contrattuale valido. L’ÖFB non ha ricevuto alcuna richiesta per liberarlo”.

Foto: Twitter Austria