Durante l’intervista concessa ai microfoni di Flashscore.com, il direttore sportivo dell’Al-Nassr, Marcelo Salazar, ha così parlato della trattativa con Cristiano Ronaldo: “La nostra trattativa per Cristiano Ronaldo è di enorme portata. Non solo per il club, ma per tutto il paese e per il calcio mondiale. Sveleremo il futuro al momento giusto”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo