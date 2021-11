Drogba: “Salah? Mi viene da piangere. Se continua così distruggerà tutti i miei record”

Didier Drogba , grande ex campione del Chelsea, ha elogiato Mohamed Salah, suo ex compagno ai blues, quando l’egiziano era giovanissimo.

Queste le parole di Drogba a Mehwar TV: “Salah? Mi viene da piangere, se continua così distruggerà tutti i miei record. Ovviamente sono felice per lui, è un giocatore unico. Cosa non ha funzionato al Chelsea? Le qualità di Salah erano evidenti, ma in quella squadra non era facile giocare. Aveva solo bisogno di tempo per mostrare il suo talento e le sue qualità. Era anche giovanissimo, quindi, magari non era ancora maturo. Ora è tra i migliori al mondo”.

Foto: Twitter personale