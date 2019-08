Drogba: “Io presidente della Federcalcio ivoriana? Sono pronto. In questi anni…”

Didier Drogba, ormai ex attaccante ivoriano di Chelsea e Montreal Impact, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibile nomina di presidente della Federcalcio della Costa d’Avorio: “Io presidente della Federcalcio? Mi interessa e sono pronto, voglio essere più coinvolto. Conosco il calcio ivoriano, ho giocato in Nazionale e in questi anni – afferma a Radio France International – ho investito molto. Non ho preso una decisione, ma se tutte le condizioni venissero soddisfatte, perché no? Ci spero veramente”.

Foto: 90min