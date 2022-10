Robinho, arrivata la condanna a nove anni per violenza sessuale di gruppo

Robinho è stato condannato a nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo su una ventitreenne albanese, avvenuta il 22 gennaio 2013 in un locale a Milano. Eccola l’ultima notizia che arriva dal Brasile. Il Ministero della Giustizia italiano ha inoltrato, al territorio sudamericano, la richiesta di estradizione per l’ex attaccante del Milan.

Foto: instagram Robinho