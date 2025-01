DRISSA CAMARA, IL DIAMANTE GREZZO DEL PARMA

Il Parma sta vivendo una fase di stagione complicata, con i ducali che sono ampiamente in corsa per lottare per evitare la retrocessione. Una situazione complicata, che vede gli emiliani anche con tanti infortuni e quindi costretti a chiamare in causa talenti giovani per salvare spesso gare complicate. Uno di questi è Drissa Camara, un ragazzo alla ricerca di continuità e del definitivo salto di qualità, cosa che ancora non è avvenuta. Il ragazzo, classe 2002, è alla ricerca della prima gioia in Serie A, ma ieri con il Venezia è stato decisivo per procurarsi un calcio di rigore fondamentale per le sorti del Parma. Bravo a credere nell’errore di Candela e a farsi stendere in area, consentendo a Hernani di pareggiare. Prima giocata di rilievo importante, per questo ragazzo, che comunque ha collezionato 11 presenze in Serie A, ancora però senza trovare la prima gioia. E in effetti il gol non è stato mai il suo forte, più gli assist, questo certamente.

Il classe 2002 è nato in Costa D’Avorio ad Abodo, un piccolo villaggio. Ha sempre avuto un sogno: diventare un calciatore professionista. La sua infanzia è stata segnata da sfide e difficoltà, ma la sua determinazione e la sua passione per il calcio lo hanno spinto a perseverare.

E ‘ cresciuto giocando su un campetto di cemento chiamato Maracanà (per emulare il famigerato stadio brasiliano, il sogno di ogni ragazzo). Grazie alle qualità di campioni ivoriani come Yayà Touré e Drogba, si è innamorato sempre di più del calcio e ha affinato le sue abilità. La sua famiglia, in particolare la madre, ha giocato un ruolo fondamentale nel sostenerlo, non facendogli mai mancare nulla. E infatti, nel 2013, all’età di 11 anni, Camara con la sua famiglia ha preso un volo verso l’Italia, dove ha iniziato una nuova vita a Parma insieme ai suoi genitori. Qui, il suo talento è emerso rapidamente. Dopo aver fatto parte delle varie squadre giovanili, ha fatto il suo debutto nella Primavera del Parma nella stagione 2018-19, dove ha collezionato 14 presenze e segnato 8 gol.

Numeri davvero straordinari nelle giovanili che gli sono valsi un immediato salto verso il professionismo. Ha debuttato in prima squadra il 25 novembre 2020 nell’incontro di Coppa Italia vinto 2-1 contro il Cosenza. Il 9 maggio 2021 ha esordito anche in Serie A nell’incontro perso 5-2 contro l’Atalanta. Quella gara lì è stata per anni, l’unica in massima serie con il Parma, poi retrocesso in B. Nella serie cadetta viene impiegato spesso, contribuendo a dare un a mano agli emiliani. La migliore stagione è la 2022-23.

Infatti ha segnato il suo primo gol in carriera il 7 agosto 2022 aprendo le marcature nell’incontro di Coppa Italia vinto 2-0 contro la Salernitana. Il Parma sfiora la Serie A in quella stagione, perdendo solo ai playoff, ma chiude l’anno con 25 presenze e 5 gol. La stagione successiva il Parma è una corazzata, vince il campionato e torna in Serie A, ma Camara, pur giocando meno, vista la concorrenza, comunque mette a referto 17 presenze con due gol.

La carriera di Camara non è stata priva di ostacoli. Ha affrontato infortuni significativi, tra cui problemi al menisco e operazioni alle spalle, che lo hanno costretto a fermarsi. Tuttavia, la sua resilienza e la sua capacità di trarre insegnamenti dalle difficoltà lo hanno aiutato a tornare più forte.

Camara è un centrocampista, bravo ad inserirsi, può giocare da mezz’ala ma anche da trequartista. Spesso viene anche allargato sulle fasce, per sfruttare la velocità, come visto nel guizzo del rigore procurato con il Cagliari. E’ un diamante grezzo, che deve continuare a lavorare per migliorare e diventare un giocatore importante e di assoluto livello.

Foto: sito Serie B