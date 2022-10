Ribery e il suo saluto social: “Il pallone si ferma, le emozioni dentro di me no”

Non si può spiegare quel momento che ti obbliga a dover lasciare ciò che ami e sul quale hai incentrato tutta la tua vita. Forse non riuscirebbe a spiegarlo neanche Frank Ribery, campione francese che per anni è stato ai vertici del calcio europeo. Per lui, infatti, è arrivato il momento di lasciare il calcio giocato e oggi alle ore 15:00, contro lo Spezia, l’attaccante della Salernitana scenderà in campo per l’ultima volta. Il giocatore, inoltre, ha voluto esternare il suo pensiero anche attraverso i suoi canali social: “Il pallone si ferma, le emozioni dentro di me no. Grazie a tutti per questa grande avventura”. Ribery, 39 anni, aveva un contratto con la Salernitana fino al 30 giugno 2023 e, in accordo con la società, ha deciso di rimanere in Campania e unirsi allo staff tecnico di Davide Nicola.