DRIBBLING E GOL: BRYAN ZARAGOZA, LA STELLA DI GRANADA CHE HA ABBAGLIATO IL BARÇA

Il Barcellona non è riuscito a imporsi a Granada, così il Girona si godrà la sosta per le Nazionali al secondo posto in solitaria a 22, dietro al Real Madrid a quota 24. Tutto questo perché all’Estadio Nuevo Los Cármenes, i blaugrana sono rimasti vittima del talento di Bryan Zaragoza, esterno offensivo classe 2001, autore di una doppietta nei primi 30 minuti. alle quale hanno risposto Lamine Yamal e Sergi Roberto per il 2-2 finale.

Travolto dai consensi dopo lo show contro il Barcellona (“Ho aperto Instagram e visto che avevo 5000 followers in più. È pazzesco!”), Zaragoza ha poi svelato un retroscena relativo alla gara contro la squadra di Xavi: “I giocatori del Barcellona si sono congratulati con me, ma già a metà partita mi hanno detto di smettere di correre…”.

Nato a Malaga nel settembre 2001, Bryan è un prodotto del vivaio del Granada, che dopo avergli fatto giocare una stagione nella squadra B a 20 anni ha atteso il 2022 per inserirlo in pianta stabile in prima squadra. “Gioco per il dribbling, non per rincorrere il pallone. È così da quando sono piccolo: sono del quartiere. Il mio stile è giocare faccia a faccia e avere palla tra i piedi”. Tutt’altro che sorprendente l’identità dell’idolo di gioventù di Bryan, così come quelle dei suoi modelli: “Il mio riferimento è sempre stato Leo Messi, perché è sempre stato il migliore. Mi piaceva molto anche Neymar e adesso nella Liga seguo Vinicius”.