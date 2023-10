DRIBBLING E CLASSE: ISMAEL SAIBARI, LA SORPRESA DEL PSV

Decima vittoria consecutiva, il PSV è sempre più padrone del campionato olandese. E a farne le spese è stato anche l’Ajax, travolto 5-2 e adesso ultimo in Eredivisie, con l’incubo di retrocedere per la prima volta nella sua storia, lunga 123 anni. E tra i giovani emergenti c’è Ismael Saibari, classe 2001, 185cm, mezzala o trequartista, cresciuto in Belgio nel Genk e nell’Anderlecht, in attesa di sbarcare a Eindhoven nel 2020.

Destro naturale, due gol e un assist in questo campionato. Anche in Champions League il suo apporto è stato importante: 2 gol nelle prime 7 partite, entrambe arrivate nel turno preliminare contro il Glasgow Rangers nella vittoria degli olandesi per 5-1. Considerato come la riserva dell’americano Malik Tillman, in prestito (con diritto di riscatto) dal Bayern, ma Bosz lo apprezza e gli sta ritagliando uno spazio importante. Basti considerare che, a luglio, il tecnico si è opposto alla sua cessione in prestito.

Saibari ha ripagato a pieno la fiducia del tecnico ed è stato uno delle note più positive di questo inizio di stagione del PSV Eindhoven. Per questo motivo il club ha deciso di blindarlo firmando il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028. Una crescita notata anche dal ct del Marocco, Walid Regragui, che ha deciso di puntare su di lui facendolo esordire – seppur da subentrato – nella sfida vinta 1-0 contro il Burkina Faso dello scorso 12 settembre.

L’intuizione di Bosz sta dando i suoi frutti, il PSV adesso ha un nuovo talento da far crescere. Ed Eindhoven sogna a occhi aperti con i suoi giovani talenti.

Foto: Saibari Instagram